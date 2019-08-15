В Британии зарядных станций для электромобилей больше, чем топливных АЗС

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В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превзошло количество заправок для бензиновых и дизельных автомобилей.
Об этом сообщила компания Nissan.
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В частности, на данный момент в стране примерно 9300 электрозарядок против 8400 топливных АЗС, то есть почти на тысячу станций для электромобилей больше.
Последние десять лет численность бензиновых/дизельных заправок в стране удерживалось в диапазоне 8000-9000 штук.
В свою очередь количество электрических зарядных станций выросло с нескольких сотен на 2011 год до более чем 9000 на август 2019 года. Более 1600 станций из 9300 относятся к скоростным, то есть заряжают батареи электромобилей на 80% менее, чем за час.
Почти на всех станциях технического обслуживания в стране установлены зарядные станции, большинство из которых обеспечивают возможность быстрой зарядки.
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