Продажи китайских электромобилей упали впервые за два года

Продажи «транспортных средств на новой энергии» (new-energy vehicle или NEV) в Китае в июле уменьшились в годовом выражении на 4,7%. Это первое снижение продаж за последние два года. Для сравнения: в июне продажи выросли на 80%.

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В июле в Китае было продано 80 000 единиц NEV. К категории NEV в Китае относят произведенные в стране аккумуляторные электромобили, гибридные электромобили и машины на топливных элементах.

Основной причиной снижения продаж NEV является начавшееся в прошлом месяце сокращение субсидий, стимулировавших продажи NEV.

Общие продажи автомобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке в июле упали на 4,3%, снижаясь 13-й месяц подряд. Такие данные сегодня опубликовала Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

В июне рынок сократился на 9,6%, в мае — на 16,4%. Впервые с 1990-х годов продажи начали падать в прошлом году на фоне замедления экономического роста и торговой войны с США.