"Зеленую" энергетику Украины поможет финансировать Швейцария

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К инвестициям в сферу энергоэффективности и «зеленой» энергетики Украины может присоединиться Швейцарский инвестиционный фонд «responsAbility Investments AG».
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Фонд предоставляет кредиты, а также привлекает инвестиции для малых и средних предприятий в развивающихся странах. С момента основания в 2003 г. фонд предоставил около 9 млрд долларов финансирования для более 500 компаний в 90 странах мира.
Во время обсуждения глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук обратил внимание на инвестиционную интерактивную карту «UAMAP», где опубликовано более 100 потенциальных проектов в различных секторах «чистой» энергетики на общую сумму более 4 млрд евро, которые ждут инвесторов.
Также стороны подробно рассмотрели особенности реализации «зеленых» проектов в рамках аукциона, преимущества инвестирования в энергосервис, перспективы «waste-to-energy projects», вопрос когенерации из альтернативных видов топлива и развития жидких биотоплив.
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