10 богатейших людей мира потеряли $18 млрд из-за падения на Уолл-стрит

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Состояния 10 богатейших людей мира по версии Forbes на фоне падения на Уолл-стрит суммарно сократились почти на $18 млрд.
Это следует из рейтинга Real-Time, который обновляется в режиме реального времени с учетом ситуации на рынках.
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Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Dow Jones потерял 800,49 пункта или 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года. Почти на столько же снизился Nasdaq (-3,02%), S&P 500 — на 2,93%.
Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon Джеффа Безоса — оно сократилось на $3,5 млрд. На $3,2 млрд уменьшилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на $3 млрд — состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) Бернара Арно.
Единственный из топ-10 миллиардер, состояние которого не изменилось, — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
В ходе торгов в среду доходность 10-летних казначейских облигаций ненадолго упала ниже доходности двухлетних облигаций – впервые с 2007 года.
Среди других возможных причин падения американского рынка — снижение экономики Германии во втором квартале года и замедление экономического роста Китая.
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