Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По итогах торгов, которые состоялись в понедельник, 5 августа, 500 самых богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов.
Об этом сообщает агенство Bloomberg.
Как сообщается, причиной такой потери является падение котировок на рынках Соединенных Штатов Америки.
Также агенство сообщает о 21 человеке, чье индивидуальное состояние сократилось на 1 млрд долларов и больше.
Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос – минус 3,4 млрд долларов. В пятерке также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус 3,2 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус 2,8 млрд долларов), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус 2,4 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 2 млрд долларов).
Несмотря на это, Безос остается богатейшим человеком на планете с состоянием в 110 млрд долларов.
Даже с учетом этих потерь совокупное состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg выросло с 1 января на 11%, до 5,4 трлн долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилейВчера, 15:05 - 10204 9
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаВчера, 21:04 - 6258 8
Введены в действие новые правила маркировки продуктовВчера, 13:03 - 1244 7
Эксперт объяснил, почему подорожал хлеб5 ч. назад - 535 5
Кабмин не будет вводить полное эмбарго на топливо из РФ - ГерусВчера, 17:48 - 244 3
Будет ли учитываться пенсионный стаж для тех, кто работает за границейВчера, 20:03 - 17645 2
Нефедов рассказал, как должна выглядеть расстаможка автомобилейВчера, 15:05 - 10204 9
Бизнес настаивает на необходимости принятия нового Трудового кодексаВчера, 21:04 - 6258 8
У Зеленского рассказали, как надо бороться с контрабандойВчера, 12:03 - 5715 2
В столице планируют изменить тарифы на холодную водуВчера, 14:00 - 1906
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5090
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1716
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1544 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4618
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4971 2