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Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

По итогах торгов, которые состоялись в понедельник, 5 августа, 500 самых богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или 117 млрд долларов.

Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Как сообщается, причиной такой потери является падение котировок на рынках Соединенных Штатов Америки.

Также агенство сообщает о 21 человеке, чье индивидуальное состояние сократилось на 1 млрд долларов и больше.

Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос – минус 3,4 млрд долларов. В пятерке также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус 3,2 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус 2,8 млрд долларов), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус 2,4 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 2 млрд долларов).

Несмотря на это, Безос остается богатейшим человеком на планете с состоянием в 110 млрд долларов.

Даже с учетом этих потерь совокупное состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg выросло с 1 января на 11%, до 5,4 трлн долларов.

По материалам РБК-Украина
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