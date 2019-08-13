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Водородный велосипед Alpha Bike имеет запас хода в 150 км

Водородный велосипед Alpha Bike имеет запас хода в 150 км

Французские инженеры из Pragma Industries разработали новую модель водородного велосипеда Alpha Bike, впервые представленного в 2018 году.

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Как сообщается, отличительная особенность новинки — запас хода. У первого Alpha Bike был двухлитровый баллон на 200 бар, который помогал велосипедисту крутить педали на протяжении примерно 100 км. Теперь Pragma Industries заменила его на баллон в 300 бар, повысив дальность пробега до 150 км.

Прочие характеристики велосипеда не изменились — мотор по-прежнему помогает в разгоне до 25 км/ч, а его мощность все так же составляет 250 В.

В Pragma Industries отмечают, что «среднестатистический электровелосипед с аккумулятором» имеет запас хода всего около 50 км. Кроме того, от розетки такой велосипед заряжается за несколько часов, в то время как заправка Alpha Bike происходит за две минуты.

По материалам ITC.ua
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