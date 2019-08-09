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Huawei анонсировала собственный сервис карт

Huawei анонсировала собственный сервис карт

Компания Huawei Technologies Co. объявила запуск собственного картографического сервиса Map Kit в октябре.

Новинку предлагают подключать к местным картографическим службам в каждой стране.

Huawei хочет создать свой собственный картографический сервис, поскольку запрет США означает, что компания не может загружать сервисы Google, включая Google Maps, на свои смартфоны.

По словам источника, Map Kit не будет доступен напрямую для использования потребителями. Вместо этого он предназначен для разработчиков, чтобы создавать приложения, использующие его возможности сопоставления.

Сервис будет развиваться в партнерстве с российским Яндекс и американским туристическим сайтом Booking Holdings. Он будет подключен к местным картографическим службам, будет доступен на 40 языках и будет охватывать 150 стран и регионов.

По материалам НВ
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