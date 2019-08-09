Украинский авиаперевозчик открывает рейс Киев-Турин

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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“Мы разрабатываем нашу полетную программу, учитывая запрос рынка и специфику сезона. Сегодня мы открываем продажу билетов на рейсы Киев-Турин в ответ на пожелания украинцев отдыхать на горнолыжных курортах”, – прокомментировал гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

Полетная программа из Киева на итальянский горнолыжный курорт будет выполняться в период с 12.12.2019 до 28.03.2020 года.

График рейсов:

По четвергам и воскресеньям.

Цены на билеты:

Купить билеты на сайте можно с 15 августа 2019 г.