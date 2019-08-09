0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Украинский авиаперевозчик открывает рейс Киев-Турин

Украинский авиаперевозчик открывает рейс Киев-Турин

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Читайте также: SkyUp осенью открывает три рейса в Чехию

“Мы разрабатываем нашу полетную программу, учитывая запрос рынка и специфику сезона. Сегодня мы открываем продажу билетов на рейсы Киев-Турин в ответ на пожелания украинцев отдыхать на горнолыжных курортах”, – прокомментировал гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

Полетная программа из Киева на итальянский горнолыжный курорт будет выполняться в период с 12.12.2019 до 28.03.2020 года.

График рейсов:

  • По четвергам и воскресеньям.

Цены на билеты:

  • Купить билеты на сайте можно с 15 августа 2019 г.
  • От 1410 грн в одну сторону без багажа.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.