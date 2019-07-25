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SkyUp осенью открывает три рейса в Чехию

SkyUp осенью открывает три рейса в Чехию

Украинский лоукостер SkyUp Airlines открывает три новых рейса в Чехию.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

“Теперь доступно улететь в Прагу можно из Львова и Харькова, а в Пардубице – из Киева. Направления открываются в рамках зимней полетной программы, которая стартует в октябре”, – говорится в сообщении.

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  • Билеты можно приобрести по следующим направлениям:
  • Киев – Пардубице. Стоимость от 1247 грн. Когда вторник, пятница, воскресенье. Запускается с 22 октября 2019 года.
  • Харьков – Прага. Стоимость от 1501 грн. Когда четверг, воскресенье. Запускается с 17 октября 2019 года.
  • Львов – Прага. Стоимость от 992 грн. Когда четверг, воскресенье. Запускается с 17 октября 2019 года.

Билеты на все рейсы уже доступны для покупки. Цены за билеты указаны без учета цены за багаж и актуальные на момент публикации.

По материалам Finance.UA
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