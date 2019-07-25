SkyUp осенью открывает три рейса в Чехию

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Украинский лоукостер SkyUp Airlines открывает три новых рейса в Чехию.
Об этом сообщается на сайте перевозчика.
“Теперь доступно улететь в Прагу можно из Львова и Харькова, а в Пардубице – из Киева. Направления открываются в рамках зимней полетной программы, которая стартует в октябре”, – говорится в сообщении.
Билеты на все рейсы уже доступны для покупки. Цены за билеты указаны без учета цены за багаж и актуальные на момент публикации.
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