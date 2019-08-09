Сколько компенсации выплатила Россия за грязную нефть в "Дружбе"

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Сумма компенсации, которую компания “Укртранснафта” уже получила от российской “Транснефти” за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода “Дружба”, превысила 2,9 млн евро.
Об этом информирует пресс-служба украинской компании в Facebook.
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30 июля “Укртранснафта” сообщала о получении первой части компенсации в размере более 2,3 млн евро. Таким образом, с того времени сумма выплат выросла на 0,6 млн евро.
“На данный момент “Укртранснафта” получила от “Транснефти” часть компенсации в размере более 2,9 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода “Дружба”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что указанная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае.
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