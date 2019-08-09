Мировой спрос на нефть упал до уровня финансового кризиса 2008 года

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В январе — мае 2019 года мировой спрос на нефть увеличился всего на 520 млн баррелей в день.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
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Это самый низкий показатель за аналогичный период с кризисного 2008 года. Тогда мировая экономика начала тормозить из-за нараставших проблем финансового сектора, а цены на нефть, превысившие $100 за баррель, стали подрывать потребление в импортирующих ее странах.
“Сейчас мировая экономика тоже тормозит, хотя и по другим причинам. Одна из основных – торговая война между США и Китаем, которая негативно влияет на рост как мировой экономики, так и спроса на нефть”, — сообщили в МЭА.
Рост спроса агентство назвало “очень вялым” и снизило его прогноз на текущий год в третий раз за последние четыре месяца – до 1,1 млн с 1,2 млн баррелей в день.
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