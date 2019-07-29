Дороже, чем Microsoft, Apple и Amazon: названа стоимость нефтяного гиганта Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман настаивает на оценке нефтяной компании Aramco в $2 трлн, хотя некоторые банкиры и инсайдеры в компании считают, что ее стоит сократить до $1,5 трлн.

Об этом сообщает Reuters.

Aramco вновь обсуждает с банками вопрос о первичном публичном размещении акций (IPO). Совет директоров компании соберется позже на этой неделе и, вероятно, обсудит ее стоимость, сказал близкий к компании источник.

Такую цену будет сложно отстоять. За последние три года многие страны активизировали усилия по отказу от ископаемых видов топлива с целью сдержать глобальное потепление, на фоне чего цены на нефть снижаются.

Даже при оценке в $1,5 трлн, Aramco будет стоить на 50% дороже, чем самые дорогие компании мира Microsoft, стоящий около $1 трлн, а также Apple и Amazon, которые оцениваются около $900 млрд каждая.