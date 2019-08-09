В столице с начала года эвакуировали 274 авто нарушителей ПДД - КГГА

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За семь месяцев 2019 года в Киеве эвакуировали 274 автомобиля нарушителей правил дорожного движения.
Об этом на информационный запрос 112.ua сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
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“Всего при участии инспекторов с парковки осуществлено 274 эвакуации транспортных средств силами КП “Киевтранспарксервис” и КП “Центр организации дорожного движения”, – сообщили в КГГА.
В администрации отмечают, что эвакуация одного транспортного средства на штрафплощадку стоит от 720 до 1020 грн (зависит от класса авто, его веса). За каждые сутки хранения (до 7 суток) придется заплатить 144 грн, после недели пребывания авто – 24 грн за сутки.
Чаще всего авто нарушителей ПДД эвакуируют из Печерского, Шевченковского и Деснянского районов.
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