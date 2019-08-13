На ПМЖ в США в 2019 переехали 3,6 тыс. украинцев

За семь месяцев 2019 года на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки переехали 3,6 тыс. украинцев.

Об этом на информационный запрос 112.ua сообщили в Государственной миграционной службе.

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“За семь месяцев 2019 года документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства в США получили 2009 взрослых (за исключением пенсионеров), 1372 детей и 232 пенсионера”, – сообщили в ГМС.

Стоит отметить, что согласно новым правилам получения грин-карт в США, Служба гражданства и иммиграции имеет право отказывать иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.

Это одни из самых жестких мер, которые ввела администрация президента Дональда Трампа с целью ограничения легальной иммиграции.

С начала 2019 года в соответствии с указом президента 841 лицо получило гражданство Украины.