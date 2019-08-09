В Нью-Йорке запустили беспилотные автобусы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Нью-Йорке (США) запустили беспилотные автобусные рейсы. Инициативу реализовала Бруклинская верфь в партнерстве с компанией Optimus Ride, которая специализируется на технологиях для автономной работы транспортных средств.
Об этом сообщает DesignBoom.
Читайте также: Беспилотные грузовики уже начали доставлять грузы в Техасе
В будние дни система будет работать в непрерывном цикле с 7:00 до 22:30 между доком и воротами “Камберленд”. В выходные беспилотные автобусы курсируют между доком и зданием “77” с таким же графиком. По прогнозам, эти рейсы будут перевозить около 500 пассажиров в день и более 16 тысяч пассажиров в месяц.
Сначала в транспорте будут находиться водитель и оператор программного обеспечения – для безопасности туристов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 5169 9
Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билетыВчера, 14:03 - 1118 6
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2174 5
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 18940 4
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроектВчера, 13:03 - 5906 4
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 18940 4
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроектВчера, 13:03 - 5906 4
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 5169 9
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 2855 3
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2174 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 638
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 928
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 670 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7117 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2271