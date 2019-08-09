В Нью-Йорке запустили беспилотные автобусы

В Нью-Йорке (США) запустили беспилотные автобусные рейсы. Инициативу реализовала Бруклинская верфь в партнерстве с компанией Optimus Ride, которая специализируется на технологиях для автономной работы транспортных средств.

Об этом сообщает DesignBoom.

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В будние дни система будет работать в непрерывном цикле с 7:00 до 22:30 между доком и воротами “Камберленд”. В выходные беспилотные автобусы курсируют между доком и зданием “77” с таким же графиком. По прогнозам, эти рейсы будут перевозить около 500 пассажиров в день и более 16 тысяч пассажиров в месяц.

Сначала в транспорте будут находиться водитель и оператор программного обеспечения – для безопасности туристов.