Беспилотные грузовики уже начали доставлять грузы в Техасе (видео)

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Беспилотный грузовик, разработанный американским стартапом Kodiak Robotics, начал самостоятельно доставлять коммерческие грузы на дорогах общего пользования в Техасе.
Об этом сообщает компания.
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Kodiak Robotics разработал и протестировал свой беспилотный грузовик всего за 16 месяцев.
Сейчас в парке компании восемь тягачей, которые в первое время будут перевозить грузы с оператором-человеком на пассажирском сидении.
Какие именно грузы планирует перевозить компания, имена клиентов и стоимость перевозки не раскрываются.
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