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Беспилотные грузовики уже начали доставлять грузы в Техасе (видео)

Беспилотные грузовики уже начали доставлять грузы в Техасе (видео)

Беспилотный грузовик, разработанный американским стартапом Kodiak Robotics, начал самостоятельно доставлять коммерческие грузы на дорогах общего пользования в Техасе.

Об этом сообщает компания.

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Kodiak Robotics разработал и протестировал свой беспилотный грузовик всего за 16 месяцев.

Сейчас в парке компании восемь тягачей, которые в первое время будут перевозить грузы с оператором-человеком на пассажирском сидении.

Какие именно грузы планирует перевозить компания, имена клиентов и стоимость перевозки не раскрываются.

По материалам Телеграф
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