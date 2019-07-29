Tesla готова увеличить производство "солнечных" крыш

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Илон Маск заявляет, что в третьей версии проекта удалось решить два ключевых вопроса: снизить цену и повысить долговечность. И все готово к тому, чтобы утроить производство.
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Хоть проект стартовал еще в 2017 году, “солнечная черепица” Tesla Solar Roof Tiles готова к масштабному производству только сейчас.
На встрече с инвесторами глава компании Илон Маск объявил, что в третьей версии черепицы удалось решить проблему долговечности, а также снизить цену. Маск заявил, что теперь ожидает массового внедрения и что Tesla будет производить по 1000 солнечных крыш в неделю.
По расчетам, на среднестатистическую крышу устанавливают панели примерно на 8 кВт, что означает производство более 100 МВт черепицы за квартал. В прошлом квартале Tesla поставила лишь 29 МВт панелей, так что обещание Маска означает, что к концу года масштабы производства более чем утроятся.
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