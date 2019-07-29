Tesla готовится выпустить дом на колесах

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Появилась информация о новых модификациях электрического грузовика Tesla Semi, который еще не поступил в массовое производство.
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Из литого грузового автомобиля не сложно сделать дом на колесах: нужно лишь модифицировать кузов. Так, непосредственно за кабиной разместится зона отдыха, которую можно преобразить в двуспальную кровать или кухню. Дальше есть небольшая ванная комната с душем, а сзади – двуспальная кровать.
Еще одно спальное место будет спрятано над кабиной водителя, а это значит, что с комфортом в доме на колесах можно разместить шесть человек.
В июне Илон Маск объявил, что производство грузовика Tesla Semi отложено до конца 2020 года. Планировалось начать его сборку в этом году, но пока завод не готов к такой загрузке. Tesla на данный момент не сможет производить батареи в таком объеме. Когда же электрический грузовик таки попадет на рынок, его цена достигнет 180 000 долларов, а запас хода будет составлять 800 км.
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