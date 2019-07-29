Tesla начнет изготовление солнечной черепицы

Черепица от Tesla, которая генерирует электроэнергию, стала одним из проектов компании, который был отложен. Однако на днях генеральный директор Tesla Маск заявил, что его компания будет выпускать по 1000 солнечных крыш с «солнечной черепицей» еженедельно до конца года.

Об этом сообщает Electrek.

Когда Tesla запустила проект Solar Roof Tiles в 2017 году, она заявила, что начнет серийное производство и установку в 2018 году. Однако развертывание оказалось гораздо медленнее, чем прогнозировалось.

Позже компания перенесла производство на 2019 год.

Маск объяснил, что Tesla пришлось внести некоторые изменения в продукт, чтобы он мог работать десятки лет.

«Мы завершаем третий вариант солнечной крыши. На самом деле это довольно сложная технологическая проблема – получить встроенный в черепицу солнечный элемент, который бы хорошо выглядел и служил 30 лет», – сказал Маск на собрании акционеров в 2019 году.

Компания убеждена, что третья версия продукта будет предлагаться потребителям в большом объеме, и благодаря этому продукт станет дешевле.

«Быстрое наращивание производства. Надеемся производить около 1000 солнечных крыш в неделю до конца этого года», – написал Маск в Twitter.