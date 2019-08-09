0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 9,1 млрд гривен

НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 9,1 млрд гривен

Национальный банк в понедельник, 12 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 117 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Читайте также: В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к доллару

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 32 банкам на сумму 9 117 млн гривен.

9 августа НБУ продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 57 579 млн гривен.

В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 662,488 млрд гривен, что на 31,0% больше, чем за январь-июль 2018 года.

В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.

По материалам Bin.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.