НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 9,1 млрд гривен

Национальный банк в понедельник, 12 августа, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 117 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

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Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 32 банкам на сумму 9 117 млн гривен.

9 августа НБУ продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 57 579 млн гривен.

В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 662,488 млрд гривен, что на 31,0% больше, чем за январь-июль 2018 года.

В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.