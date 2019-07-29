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В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к доллару

В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к доллару

Рекордное укрепление курса гривны к доллару в Украине стало возможным благодаря стечению нескольких факторов.

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман отметил, что стоимость доллара в Украине определяется рынком, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса.

Один из факторов, влияющих на усиление курса украинской гривны, – высокий спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа. Портфель нерезидентов вырос с 6 млрд грн в начале года до 80 млрд грн, сообщил он.

“Второй важный фактор – мы имеем высокие цены на украинские экспортные товары, которые мы экспортируем за границу. Поступает валютная выручка. Я бы добавил такой фактор, как высокий урожай в этом году. Он будет больше, чем в прошлом, а в прошлом году был рекордный”, – подчеркнул член совета НБУ.

Третий фактор – изменение политик центральных банков ведущих стран мира.

“Если в прошлые годы она была жесткой, то сейчас они переходят к политике количественного смягчения. Это означает, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк будут соответствующие суммы средств через различные механизмы вливать в экономику. Часть этих средств будет направляться в развивающие страны, в частности в Украину”, – пояснил Фурман.

Он также отметил, что в отдельные периоды Национальный банк сглаживает колебания курса украинской гривны в ту или иную сторону.

“Если брать последний период, когда гривна усиливалась, то Нацбанк выкупал избыток доллара для пополнения золотовалютных резервов. С начала года было выкуплено с рынка около 2,5 млрд долларов”, – продолжает финансист.

По материалам Обозреватель
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