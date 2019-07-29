В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к доллару

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рекордное укрепление курса гривны к доллару в Украине стало возможным благодаря стечению нескольких факторов.
Член совета Национального банка Украины Василий Фурман отметил, что стоимость доллара в Украине определяется рынком, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса.
Один из факторов, влияющих на усиление курса украинской гривны, – высокий спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа. Портфель нерезидентов вырос с 6 млрд грн в начале года до 80 млрд грн, сообщил он.
“Второй важный фактор – мы имеем высокие цены на украинские экспортные товары, которые мы экспортируем за границу. Поступает валютная выручка. Я бы добавил такой фактор, как высокий урожай в этом году. Он будет больше, чем в прошлом, а в прошлом году был рекордный”, – подчеркнул член совета НБУ.
Третий фактор – изменение политик центральных банков ведущих стран мира.
“Если в прошлые годы она была жесткой, то сейчас они переходят к политике количественного смягчения. Это означает, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк будут соответствующие суммы средств через различные механизмы вливать в экономику. Часть этих средств будет направляться в развивающие страны, в частности в Украину”, – пояснил Фурман.
Он также отметил, что в отдельные периоды Национальный банк сглаживает колебания курса украинской гривны в ту или иную сторону.
“Если брать последний период, когда гривна усиливалась, то Нацбанк выкупал избыток доллара для пополнения золотовалютных резервов. С начала года было выкуплено с рынка около 2,5 млрд долларов”, – продолжает финансист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривныВчера, 14:02 - 20499 13
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 46461 10
20 млрд инвестиций в инфраструктуру: Зеленский заявил об изменениях в УкраинеВчера, 15:01 - 2050 7
Почти 19 млн убытков: НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ по делу "Роттердам+"Вчера, 14:38 - 1096 6
Президент: Экономика Украины будет расти на 5-7% в годВчера, 11:39 - 1406 6
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 46461 10
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривныВчера, 14:02 - 20499 13
Автофиксация нарушений правил дорожного движения может заработать уже в этом годуВчера, 17:23 - 2824 1
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 2794
Ryanair объявил быструю распродажу билетов от 10 евроВчера, 13:25 - 2356
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Вчера, 12:10 - 402
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Позавчера, 12:10 - 334 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5790
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1906
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1663 1