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Стало известно, какая модель Redmi станет первым 5G-смартфоном бренда

Стало известно, какая модель Redmi станет первым 5G-смартфоном бренда

16 августа компания Redmi сделает важный анонс, связанный со смартфонами Redmi K20 или Redmi K20 Pro.

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Источником этой информации выступил индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma). В предыдущей заметке мы предположили, что речь может идти об анонсе Redmi K30 с 64-мегапиксельной камерой, или же о новой версии Redmi K20 с 12 ГБ оперативной памяти.

Другой, не менее известный инсайдер под ником Xaomishka напомнил, как вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) подтвердил планы компании на выпуск смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.

Этот информатор считает, что первым 5G-смартфоном Redmi станет не совершенно новая модель, а лишь обновленная версия Redmi K20 Pro. Возможно, именно ее и представят через несколько дней.

Если учесть то, что Xiaomi выпускает 5G-версию Xiaomi Mi 9 (своего флагмана), аналогичный шаг со стороны Redmi кажется вполне логичным.

По материалам iXBT.com
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