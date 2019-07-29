Huawei представила операционную систему Harmony OS

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9 августа открылась конференция Huawei Developers Conference 2019, на которой компания представила свою операционную систему — Harmony OS.
Пока новая операционная система будет использоваться только на телевизорах, сообщает IXBT.
Особенность Harmony OS — так называемое микроядро. По словам генерального директора Huawei Consumer Business Group Ю Чэндуна, в Android насчитывается 100 миллионов строк кода, код ядра ОС — свыше 20 миллионов строк. Но в реальности используется не более 8%. Это отражается и на гибкости ОС, и на ее отзывчивости.
Поэтому в своей ОС Huawei пошла другим путем: «компактное» микроядро отвечает за базовые возможности, а все остальное реализуется за счет модулей. Это делает Harmony OS удобной для применения в абсолютно любых устройствах при сохранении высокой скорости и отзывчивости.
Смартфон и автомобильная медиасистема предполагают совершенно разные сценарии использования, поэтому нет необходимости делать одну громоздкую ОС для всего: достаточно общего микроядра и модулей — отдельных для каждой сферы применения. Такая организация ОС называется распределенной архитектурой.
В Harmony OS будет широко использоваться виртуализация, а совместимость с различными приложениями и языками программирования обеспечивается за счет компилятора Ark. Также Harmony OS совместима с Linux, Unix и Android, так что у разработчиков ПО для этих систем не должно быть особых проблем с написанием ПО для ОС Huawei.
Поначалу Harmony OS будет использоваться только в смарт-ТВ Huawei и Honor. В 2020 году экосистема аппаратных решений с поддержкой Harmony OS увеличится и включит в себя ноутбуки, умные часы и браслеты. Hongmeng OS 3.0 выйдет в 2021 году и будет поддерживать умные колонки и автомобильные медиасистемы.
О смартфонах ничего не говорится, но судя по всему, они находятся на втором этапе расширения экосистемы и могут появиться в конце 2019 года.
«Новые телефоны Huawei с системой HongMeng дебютируют на рынке в четвертом квартале, на складе уже несколько миллионов единиц. Ожидается, что смартфон появится вместе с серией Huawei Mate30», — сообщал источник в Китае несколько дней назад.
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