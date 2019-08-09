Производители промышленной продукции снизили цены

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июне этого года цены на промышленную продукцию в Украине снизились на 2,7%.
Такие данные приведены в сравнении с маем 2019 года, говорится в отчете “О социально-экономическом положении Украины за январь-июнь 2019 года” Государственной службы статистики.
Читайте также: Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки – эксперт
Как отмечается, с начала этого года производители опустили стоимость на промышленную продукцию на 1,2% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года).
“В перерабатывающей промышленности произошло снижение цен на 0,4%. В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, цены были снижены на 2,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,6%, химических веществ и химической продукции – на 1,3%, электрооборудования – на 1,2%”, – говорится в документе.
Более существенно цены были снижены на поставку электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 8,9%. Это произошло за счет удешевления электроэнергии на 9,7%.
Так, за первые шесть месяцев 2019 года, в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 5,5%, перерабатывающей промышленности – на 0,4%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появился новый бренд смартфонов09.08.2019, 18:30 - 35357 9
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 95838 7
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 1866 6
Украина заработала на экспорте электроэнергии $210 миллионовВчера, 07:05 - 564 5
Сколько будет стоить собрать ребенка в школуВчера, 09:42 - 993 3
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 95838 7
Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждаютВчера, 16:00 - 77518 2
Сколько платят пенсионерам, желающим работатьВчера, 21:01 - 5464
Что делать, если украли паспорт за границейВчера, 10:30 - 2597 1
Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 годуВчера, 17:55 - 2538 2
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 486
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 788
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 567 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6728 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2156