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Производители промышленной продукции снизили цены

Производители промышленной продукции снизили цены

В июне этого года цены на промышленную продукцию в Украине снизились на 2,7%.

Такие данные приведены в сравнении с маем 2019 года, говорится в отчете “О социально-экономическом положении Украины за январь-июнь 2019 года” Государственной службы статистики.

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Как отмечается, с начала этого года производители опустили стоимость на промышленную продукцию на 1,2% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года).

“В перерабатывающей промышленности произошло снижение цен на 0,4%. В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, цены были снижены на 2,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,6%, химических веществ и химической продукции – на 1,3%, электрооборудования – на 1,2%”, – говорится в документе.

Более существенно цены были снижены на поставку электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 8,9%. Это произошло за счет удешевления электроэнергии на 9,7%.

Так, за первые шесть месяцев 2019 года, в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 5,5%, перерабатывающей промышленности – на 0,4%.

По материалам Комментарии
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