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Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт

Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт

Этой зимой украинцам придется больше платить за отопление. Всему виной подорожавший газ. Летом цены на голубое топливо прогнозировано снижаются, но уже осенью они снова начнут расти. Что неминуемо приведет к увеличению коммунальных платежей для рядовых потребителей.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в комментарии порталу UBR.ua.

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«В прошлом отопительном сезоне газ стоил 8500 грн за тысячу кубометров. В конце 2019-го его стоимость вырастет до 9500 грн. На практике это означает рост платежек примерно до 20% в сравнении с прошлой зимой. Это приведет к увеличению количества неплатежей. Люди будут стараться, как и прошлой зимой, платить за отопление хотя бы что-то, чтобы не нарваться на судебные иски от поставщиков. А потом, в течение года, понемногу гасить задолженность», — отметил Валентин Землянский.

Как сэкономить на коммуналке

По материалам УБР
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