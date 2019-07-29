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«Нафтогаз» еще снизит цену на газ для населения в августе

«Нафтогаз» еще снизит цену на газ для населения в августе

Премьер-министра Украины Владимир Гройсман поручил АК “Нафтогаз Украины” в августе снизить цену газа для населения.

Цена должна упасть еще на 265 грн за тысячу кубических метров.

 Об этом пишет Правительственный портал.

Согласно постановлению Кабмина, с июня НАК «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

  • Минэкономразвития – средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС
  • Украинская энергетическая биржа – газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС
  • НАК «Нафтогаз» – газ для промышленности по предоплате, установленной на август, – 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС
  • Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, которая на июль рассчитана как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

На август 2019 года для населения

  • Без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку составит 4640 грн за тысячу кубических метров. Это меньше на 265 грн, чем цена в июле (4905 грн).
По материалам Finance.UA
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