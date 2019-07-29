«Нафтогаз» еще снизит цену на газ для населения в августе

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Премьер-министра Украины Владимир Гройсман поручил АК “Нафтогаз Украины” в августе снизить цену газа для населения.
Цена должна упасть еще на 265 грн за тысячу кубических метров.
Об этом пишет Правительственный портал.
Согласно постановлению Кабмина, с июня НАК «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:
На август 2019 года для населения
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