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Украина вышла из пятерки крупнейших торговых партнеров России

Украина вышла из пятерки крупнейших торговых партнеров России

За последние 5 лет объемы двусторонней торговли России с Украиной существенно упали, из-за чего Украина вышла из топ-5 крупнейших торговых партнеров РФ.

Об этом сообщает российская таможенная статистика.

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В российском издании КоммерсантЪ отмечают, что в 2014 году торговый оборот России с Украиной сократился втрое – с 18,5 миллиарда долларов до 6,9 миллиарда долларов. При этом Украина перестала быть одним из крупнейших торговых партнеров РФ, а ее место занял Казахстан.

Отмечается, что за последние 5 лет Россия существенно сократила объемы торговли на 20%.

Одной из ключевых причин этого является падение мировых цен на нефть, которое наносит российской экономике ежегодно втрое больше вреда, чем санкции Запада.

По материалам Коммерсантъ
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