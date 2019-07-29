В Google Maps стала доступна функция дополненной реальности

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С 8 августа в сервисе Google Maps стала доступна новая интересная функция – дополненная реальность. Ранее эту функцию могли использовать только владельцы Pixel и Local Guides.
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Бета-версия стала доступна для всех пользователей устройств на iOS и Android. Единственное условие, чтобы смартфон мог поддерживать функцию дополненной реальности.
Функция имеет название Live View. Она направляет пользователей Google-карт стрелками и названиями улиц в режиме реального времени. Пока эта функция действует только в тех местах, где доступен просмотр улиц.
Чтобы запустить функцию, пользователь должен просто включить и навести камеру, она определит его местонахождение и стрелками укажет путь.
Кроме того, в Live View доступны услуги по проверке и сравнению стоимости рейсов и рекомендации относительно отелей и ресторанов для бронирования поездки.
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