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Украинцы с начала года уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимость

Украинцы с начала года уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимость

В этом году физические лица уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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“По состоянию на 1 августа физические лица в 2019 году уплатили налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка – 592,9 млн грн”, – говорится в ответе.

По материалам УНН
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