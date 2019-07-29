Стало известно, сколько украинцы платят "налога на роскошь" (инфографика)

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Пятый год в Украине действует “налог на роскошь” – так в обиходе называют налог на имущество, предусмотренный разделом XII Налогового кодекса. Этот налог собирается в местные бюджеты и делится на несколько видов: налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт.
Госфискальная служба (ГФС) в ответе на запрос сайта “Сегодня” предоставила данные о средствах, которые заплатили физические лица.
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По итогам 2018-го эти три вида налога на имущество принесли в бюджеты более 4,7 млрд грн.
“Наблюдается положительная динамика поступлений налога на имущество физических лиц”, – сообщили в ГФС.
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