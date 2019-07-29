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На ремонт столичных дворов выделено более 550 млн грн, уже завершены 40% работ

На ремонт столичных дворов выделено более 550 млн грн, уже завершены 40% работ

В этом году в столице отремонтируют асфальтовое покрытие более 800 межквартальных проездов и придомовых территорий.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

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На ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий из бюджета города выделено более 550 млн грн. Работы завершены на 40%. Наибольший процент выполнения работ в Дарницком районе – 70%, наименьший в Оболонском – 25%. На остальных объектах ремонты еще продолжаются и будут завершены до наступления холодов.

«Понятно, что состояние дорожного покрытия в таких дворах, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Полностью разделяю недовольство киевлян из соседних домов, где идут ремонты. Однако уверяю, что мы планируем за последующие годы отремонтировать все дворы, которые в этом нуждаются», – отметил Поворозник.

По материалам Mind
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