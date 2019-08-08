Пассажиропоток аэропорта Киев составил более 1,5 миллиона человек с начала года

Аэропорт Киев имени Сикорского по итогам работы в январе-июле 2019 года принял и отправил 1590,3 тыс. пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщается в данных столичного авиапредприятия.

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Наиболее популярными международными направлениями за первые семь месяцев 2019 года стали Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Рим (Италия), Берлин (Германия); внутренними – Одесса, Запорожье и Львов.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, с начала года составило 1549,1 тыс. человек, на внутренних – 41,2 тыс. человек.

Количество рейсов за январь-июль 2019 года – 17 008 на прилет и вылет, что на 1% больше аналогичного периода 2018 года. Из этого числа международных рейсов – 14 246, внутренних – 2762.