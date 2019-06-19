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Аэропорт "Киев" в сентябре закроют на 10 дней

Аэропорт "Киев" в сентябре закроют на 10 дней

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского (Жуляны) остановит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре этого года в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Киев».

“Аэропорт остановит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы”, – сообщили в пресс-службе.

Также добавили, что предприятие уже обнародовало информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM A1437/19), где указало сроки закрытия аэродрома – с 09:00 2 сентября до 9:00 12 сентября.

На время проведения работ авиакомпаниям предлагают временно осуществлять полеты в аэропорт “Борисполь”.

В 2017 году аэропорт “Киев” уже проводил ремонт полосы и реконструкцию терминалов, на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года.

По материалам Finance.UA
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