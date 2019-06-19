Аэропорт "Киев" в сентябре закроют на 10 дней

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского (Жуляны) остановит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре этого года в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Киев».
“Аэропорт остановит прием и отправку рейсов на 10 дней в сентябре в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы”, – сообщили в пресс-службе.
Также добавили, что предприятие уже обнародовало информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM A1437/19), где указало сроки закрытия аэродрома – с 09:00 2 сентября до 9:00 12 сентября.
На время проведения работ авиакомпаниям предлагают временно осуществлять полеты в аэропорт “Борисполь”.
В 2017 году аэропорт “Киев” уже проводил ремонт полосы и реконструкцию терминалов, на время работ аэродром был закрыт для приема и отправки самолетов с 14 по 24 мая 2017 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человек7 ч. назад - 2076 13
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 1454 7
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей4 ч. назад - 2888 4
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 13416 4
Топ-5 доступных спорткаров 2019 годаВчера, 15:00 - 2106 4
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина3 ч. назад - 17107 2
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 13416 4
Для Viber представлено крупное обновление12 ч. назад - 10859 1
В Крыму оборот фальсифицированного дизельного топлива достигает 47%Вчера, 19:02 - 6870 2
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей4 ч. назад - 2888 4
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы3 ч. назад - 184
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21284 25
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4165
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1594 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2095