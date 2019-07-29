Офис президента пообещал внедрить страховую медицину в Украине

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За два года власти хотят внедрить в Украине государственную страховую модель здравоохранения.
О внедрении в стране модели страховой медицины рассказал советник президента Владимира Зеленского по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
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По мнению властей, это может заинтересовать иностранные страховые компании, которые уже готовы вложить в наш рынок миллиарды долларов, как только такая модель заработает.
«У нас есть 49-я статья Конституции, которая гарантирует равный доступ к медицинским услугам. И есть разъяснение Конституционного суда, что страховая модель медицины не нарушает 49-ю статью», — подчеркнул новоиспеченный нардеп.
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