Автобусный лоукостер FlixBus нашел партнера в Украине

Крупнейший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, будет развивать пассажирские перевозки в Украине совместно с компанией Gunsel.

Об этом будет объявлено 13 августа на пресс-конференции, которую организовывает FlixBus.

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На мероприятии планируют озвучить детали сотрудничества с автобусным партнером Gunsel, назвать новые совместные направления и города, за счет которых FlixBus намерен расширить свою сеть в Украине. Также расскажут о текущем состоянии дел крупнейшего автобусного оператора Европы в нашей стране и о последующих планах развития.

Напомним, FlixBus заявил о выходе на украинский рынок 11 июня этого года. Согласно презентации компании, в планах на 2019 год – начать выполнение рейсов из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

Первым партнером стала компания EuroClub. Этот способ захода на рынок типичный для FlixBus: компания начинает с продажи 20-30 мест в автобусе партнера, а уже потом приходит к тому, чтобы весь автобус был оборудован и брендирован по ее стандартам.

До конца года число украинских компаний-партнеров может увеличиться до 4-5.