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Немцы запустят конкурента BlaBlaCar

Немцы запустят конкурента BlaBlaCar

Немецкая компания FlixMobility планирует запустить собственный карпулинговый сервис FlixCar.

Об этом сообщает генеральный директор компании Йохана Энгерта.

FlixMobility привлекла 500 млн евро инвестиций, которые будут направлены на развитие.

BlaBlaBus – французская компания (автобусная дочка райдшер-сервиса BlaBlaCar) – заявила о планах выхода на украинский рынок.

В июле на украинский рынок вышел оператор автобусных перевозок в Европе — немецкая компания FlixBus.

Справка Finance.ua

  • Украина вошла в топ-3 стран, благоприятствующих развитию и расширению BlaBlaCar.
  • Стоимость поездки Киев-Одесса на BlaBlaCar – 235 грн.
  • Стоимость поездки Киев-Львов на BlaBlaCar – 270 грн.
  • Стоимость билетов на автобусный лоукостер FlixBus – от 5 евро.
По материалам Finance.UA
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