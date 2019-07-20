Немцы запустят конкурента BlaBlaCar

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Немецкая компания FlixMobility планирует запустить собственный карпулинговый сервис FlixCar.
Об этом сообщает генеральный директор компании Йохана Энгерта.
FlixMobility привлекла 500 млн евро инвестиций, которые будут направлены на развитие.
BlaBlaBus – французская компания (автобусная дочка райдшер-сервиса BlaBlaCar) – заявила о планах выхода на украинский рынок.
В июле на украинский рынок вышел оператор автобусных перевозок в Европе — немецкая компания FlixBus.
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