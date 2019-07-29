Украина пожалуется на Польшу в Еврокомиссию из-за квот для автоперевозчиков — Омелян

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Украина может обратиться с жалобой в Европейскую комиссию на действия Польши, если не разрешится ситуация с увеличением квот на перевозки для украинского автомобильного транспорта.
Об этом завил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.
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“Я надеюсь, что в ходе запланированной встречи Президента Украины с Президентом Польши в начале сентября этот вопрос (относительно квот на перевозки для украинского транспорта — ред.) будет поставлен, и интересы украинских автоперевозчиков будут защищены. Если это не подействует, мы готовы обращаться в Еврокомиссию, поскольку такими односторонними действиями польская сторона нарушает Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом”, — сказал министр.
Он отметил, что польская сторона с этого года существенно снизила количество двусторонних разрешений для перевозок в Польшу или транзитом через Польшу украинских грузов. По его словам, в прошлом году было 260 тысяч договоров, а в этом году лишь 160 тысяч.
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