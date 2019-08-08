Сколько платят пенсионерам, желающим работать

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В последнее время количество резюме от пенсионеров возросло на 20%.
Пенсионеры могут найти работу, обращаясь в Центр занятости. Таких работников часто берут в охрану.
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Сколько платят людям в возрасте 60 лет и более:
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