Сколько платят пенсионерам, желающим работать

В последнее время количество резюме от пенсионеров возросло на 20%.

Пенсионеры могут найти работу, обращаясь в Центр занятости. Таких работников часто берут в охрану.

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Сколько платят людям в возрасте 60 лет и более:

Соискателям после 60 лет – 7–9 тыс. грн в месяц.

Охранник – от 8 до 10 тыс. грн.

Обычно людям пенсионного возраста предлагают 6-8 тыс.