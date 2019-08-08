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Сколько платят пенсионерам, желающим работать

Сколько платят пенсионерам, желающим работать

В последнее время количество резюме от пенсионеров возросло на 20%.

Пенсионеры могут найти работу, обращаясь в Центр занятости. Таких работников часто берут в охрану.

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Сколько платят людям в возрасте 60 лет и более:

  • Соискателям после 60 лет – 7–9 тыс. грн в месяц.
  • Охранник – от 8 до 10 тыс. грн.
  • Обычно людям пенсионного возраста предлагают 6-8 тыс.
  • Если же устраиваться на работу придет человек в возрасте 35-40 лет, то ему сразу могут предложить 10 тыс. грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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