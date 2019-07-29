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Будет ли учитываться пенсионный стаж для тех, кто работает за границей

Будет ли учитываться пенсионный стаж для тех, кто работает за границей

Многие украинцы работают за границей. Будет ли учитываться такой стаж при оформлении пенсии в Украине, зависит от наличия международных договоров о пенсионном обеспечении между Украиной и страной, в которой они работают.

Страны, где страховой стаж учитывается для украинцев:

  • Армения, Грузия, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Туркменистан, Кыргызстан.

С этими странами Украина заключила территориальные договоры. Пенсия назначается в соответствии с действующим законодательством государства, на территории которого пенсионер проживает.

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Пропорциональные договоры о пенсионном обеспечении действуют между Украиной, Латвией, Эстонией, Литвой, Болгарией, Словакией, Польшей, Румынией, Испанией, Португалией, Венгрией, Чехией и Монголией.

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Что они предусматривают – пропорциональное финансирование пенсионных выплат. Каждая страна платит пенсию за часть трудового стажа, полученного на ее территории, соразмерно пенсионным взносам и заработной плате.

Пенсионный фонд проверяет стаж по запросу пенсионера, который указывает точный адрес предприятия и его название.

Где работа за границей не учитывается – Германия, Италия, Израиль. У Украины нет с ними соответствующего договора.

По материалам Finance.UA
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