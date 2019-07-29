Будет ли учитываться пенсионный стаж для тех, кто работает за границей

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Многие украинцы работают за границей. Будет ли учитываться такой стаж при оформлении пенсии в Украине, зависит от наличия международных договоров о пенсионном обеспечении между Украиной и страной, в которой они работают.
Страны, где страховой стаж учитывается для украинцев:
С этими странами Украина заключила территориальные договоры. Пенсия назначается в соответствии с действующим законодательством государства, на территории которого пенсионер проживает.
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Пропорциональные договоры о пенсионном обеспечении действуют между Украиной, Латвией, Эстонией, Литвой, Болгарией, Словакией, Польшей, Румынией, Испанией, Португалией, Венгрией, Чехией и Монголией.
Что они предусматривают – пропорциональное финансирование пенсионных выплат. Каждая страна платит пенсию за часть трудового стажа, полученного на ее территории, соразмерно пенсионным взносам и заработной плате.
Пенсионный фонд проверяет стаж по запросу пенсионера, который указывает точный адрес предприятия и его название.
Где работа за границей не учитывается – Германия, Италия, Израиль. У Украины нет с ними соответствующего договора.
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