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В 2020 году планируют изменить условия приема поступающих на бюджет

В 2020 году планируют изменить условия приема поступающих на бюджет

В Министерстве образования и науки в следующем году планируют изменить условия приема на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

“В этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения, что свидетельствует о том, что нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места”, – сказала Гриневич.

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Что планируют изменить – в следующем году внесут изменения в условия приема, оставят пять возможных заявок на бюджет.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести минимальную стоимость оплаты за получение высшего образования по контракту на определенных специальностях.
  • С 2020 года планируется повысить стоимость обучения на популярных специальностях.
  • Установить минимальную цену предлагается для 31 из более 120 специальностей, которые не являются дефицитными на рынке труда. В частности для таких: “Филология”; “Экономика”; “Политология”; “Психология”; “Социология”; “Журналистика”; “Менеджмент”; “Маркетинг”; “Учет и налогообложение”; “Право”; “Международные отношения” и других.
По материалам Finance.UA
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