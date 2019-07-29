В 2020 году планируют изменить условия приема поступающих на бюджет

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В Министерстве образования и науки в следующем году планируют изменить условия приема на бюджетную форму обучения.
Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.
“В этом году почти 13% абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет, отказались от обучения, что свидетельствует о том, что нет необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места”, – сказала Гриневич.
Что планируют изменить – в следующем году внесут изменения в условия приема, оставят пять возможных заявок на бюджет.
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