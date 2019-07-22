В МОН разъяснили систему расчета минимальной стоимости обучения в вузах

В Украине хотят ввести минимальную стоимость оплаты за получение высшего образования по контракту на определенных специальностях.

Об этом сообщила пресс-служба МОН в ответе на запрос УНН.

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Проект постановления КМУ “О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости” сейчас проходит стадию согласования. Окончательное решение будет приниматься Кабинетом Министров Украины.

“Причиной определения минимальной стоимости обучения на контракте стало то, что в 2018 году из государственного бюджета было профинансировано подготовку одного студента в размере 39 тыс, а в 2019 году прогнозный показатель составляет 44,4 тыс. грн. В то же время средний показатель стоимости подготовки студентов за средства физических / юридических лиц в учреждениях высшего образования в 2018 году составлял 28 тыс. грн., что около 70% себестоимости обучения “, – говорится в ответе на запрос.

Заниженная стоимость обучения на контракте влияет на формирование фонда заработной платы для преподавателей, обновление материально-технической базы, и, как следствие, – на качество предоставления образовательных услуг.

Поэтому предлагается ввести порядок, по которому будет определена минимальная, предельная стоимость обучения на контракте в 2020 году на уровне 60%.

Отмечается, что нынешних абитуриентов это положение не будет касаться.