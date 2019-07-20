Правительство меняет принцип госфинансирования медицинских исследований

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С сентября государство изменит подход к финансированию медицинской науки. Отныне в Украине будет целевое финансирование медицинской науки на инновационные научные проекты, а не финансирование ставок, как это было раньше.
Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.
На основании отчетов о научной деятельности, предоставленных вузами в Министерство, соответствующая Комиссия будет оценивать результаты их деятельности. Теперь большее финансирование получат заведения, занимающиеся научной деятельностью на современном международном уровне и публикующие свои работы в значимых научных изданиях.
“Так, Национальный институт рака получит больше средств по результатам нового подхода к финансированию медицинской науки. По измененным четким правилам – “деньги идут за исследованием “- с сентября 2019 года учреждение получит 4,26 млн грн., тогда как ранее распределением согласно штатному расписанию Институт получал 2,64 млн грн”, – пояснили в пресс-службе.
Старый принцип финансирования научно-исследовательских работ в Украине не был ориентирован на результат: государственные средства шли не на научные разработки, а на финансирование ставок.
Теперь будет действовать алгоритм, по которому перераспределяется финансирование между вузами, заведениями последипломного образования и научными заведениями, относящимися к сфере управления Минздрава Украины, в соответствии с четкими критериями.
Подытоживая, в правительстве надеются, что новый подход благодаря ориентации на конечный результат и интеграции медицинской науки сможет обеспечить эффективное использование средств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - ОмелянВчера, 16:21 - 1187 8
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 26212 4
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефектаВчера, 23:04 - 434 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 36061 2
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа2 ч. назад - 462 1
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 36061 2
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 26212 4
📌 Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)Вчера, 14:13 - 4481 1
Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборовВчера, 21:01 - 3320
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 17:00 - 2789
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 300
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3009
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3631 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2883 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2437