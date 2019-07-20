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Правительство меняет принцип госфинансирования медицинских исследований

Правительство меняет принцип госфинансирования медицинских исследований

С сентября государство изменит подход к финансированию медицинской науки. Отныне в Украине будет целевое финансирование медицинской науки на инновационные научные проекты, а не финансирование ставок, как это было раньше.

Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета министров Украины.

На основании отчетов о научной деятельности, предоставленных вузами в Министерство, соответствующая Комиссия будет оценивать результаты их деятельности. Теперь большее финансирование получат заведения, занимающиеся научной деятельностью на современном международном уровне и публикующие свои работы в значимых научных изданиях.

“Так, Национальный институт рака получит больше средств по результатам нового подхода к финансированию медицинской науки. По измененным четким правилам – “деньги идут за исследованием “- с сентября 2019 года учреждение получит 4,26 млн грн., тогда как ранее распределением согласно штатному расписанию Институт получал 2,64 млн грн”, – пояснили в пресс-службе.

Старый принцип финансирования научно-исследовательских работ в Украине не был ориентирован на результат: государственные средства шли не на научные разработки, а на финансирование ставок.

Теперь будет действовать алгоритм, по которому перераспределяется финансирование между вузами, заведениями последипломного образования и научными заведениями, относящимися к сфере управления Минздрава Украины, в соответствии с четкими критериями.

Подытоживая, в правительстве надеются, что новый подход благодаря ориентации на конечный результат и интеграции медицинской науки сможет обеспечить эффективное использование средств.

По материалам hromadske.tv
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