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Проект госбюджета-2020 на финальной стадии, - Маркарова

Проект госбюджета-2020 на финальной стадии, - Маркарова

Министерство финансов Украины входит в финальную фазу разработки государственного бюджета на 2020 год.

Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова на странице в Facebook.

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“Комментарий об исполнении бюджета за 7 месяцев более расширенный, чем ежемесячно, так как мы перешли половину года и выводы относительно выполнения бюджета 2019 года имеют влияние не только на 2019, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины”, – написала Маркарова.

По материалам Корреспондент.net
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