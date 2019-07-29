Данилишин прокомментировал споры НБУ и Минфина

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Уровень координации исторически остается низким – такая проблема существует более пяти лет.
Так прокомментировал споры Минфина и НБУ бывший министр экономики Богдан Данилишин.
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Совет НБУ несколько раз в своих решениях рекомендовала Кабмину и НБУ усилить координацию, речь шла не только об операциях на валютном рынке, а также о таких деталях как прогнозирование макроэкономических показателей.
НБУ имеет свою публично декларируемую политику и процедуры, соблюдает режим инфляционного таргетирования и режим гибкого валютного курса, а также придерживается ранее утвержденной стратегии валютных интервенций. С другой стороны, Минфин в своей работе руководствуется Бюджетным кодексом и собственным графиком заимствований.
“Минфину и НБУ необходимо усилить координацию по всему спектру взаимодействия, а именно в данном случае Минфину стоит оптимизировать график заимствований, дабы не создавать предпосылки для колебаний спроса на гривну на валютном рынке, НБУ же, я полагаю, также нужно оптимизировать существующую стратегию интервенций с учетом тех целей, которые установлены ЗУ «О Национальном банке Украины” – заключил Данилишин.
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