Министерство финансов объяснило, почему не выполнен бюджет

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За январь-июль 2019 года доходы в фонд госбюджета составили 584,1 млрд грн., что на 2,6% меньше от росписи. Специальный фонд пополнили с профицитом в 8,7 млрд грн. (за счет евроблях). Но вот общий – недотянули на 1,1 млрд грн (дефицит в 4%).
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Об этом сообщает Минфин.
В Минфине называют следующие основные причины того, что государство не справилось с поставленными планами:
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