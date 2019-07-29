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Министерство финансов объяснило, почему не выполнен бюджет

Министерство финансов объяснило, почему не выполнен бюджет

За январь-июль 2019 года доходы в фонд госбюджета составили 584,1 млрд грн., что на 2,6% меньше от росписи. Специальный фонд пополнили с профицитом в 8,7 млрд грн. (за счет евроблях). Но вот общий – недотянули на 1,1 млрд грн (дефицит в 4%).

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Об этом сообщает Минфин.

В Минфине называют следующие основные причины того, что государство не справилось с поставленными планами:

  • На дефицит повлияла разница между фактическими и предполагаемыми макроэкономическими показателями. В первую очередь – укрепление гривны. В первом полугодии средний курс составлял 26,9 грн/$, в то время как в Минфине при планировании бюджета рассчитывали на 28,2 грн/$.
  • Также причиной называют внедренные льготы на импорт некоторых товаров, вследствие чего также не были получены прогнозируемые объемы валютной выручки. К тому же, 1 января 2019-го от НДС освободили, например, импортеров солнечных батарей (ежемесячные потери составили 0,4 млрд грн.).
  • Ограничение российским правительством экспорта ряда товаров в Украину. В первую очередь – нефти, нефтепродуктов и угля.
По материалам УБР
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