Минфин: местные бюджеты за полгода получили 128,8 млрд грн (инфографика)

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В общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за январь-июнь 2019 поступило 128,8 млрд грн.
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.
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Прирост поступлений в общий фонд против января-июня прошлого года составил 19,6% г/г благодаря более высокой средней зарплате, возобновлению экономической активности бизнеса.
Из 11 регионов, у которых темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине (22% г/г), два региона обеспечили прирост более 24%. Самый низкий прирост имеют Кировоградская и Сумская области.
Из 12 регионов, которые обеспечили темп прироста платы за землю выше среднего по Украине (23,4% г/г), более 30% обеспечили восемь регионов, самый низкий прирост имеют Черкасская (+7,6%) и Запорожская (+13,4%) области.
Поступления от платы за землю выросли на 23,4% г/г до 15,5 млрд грн.
Фактические поступления налога на недвижимое имущество выросли на 32,3% г/г до 2,1 млрд грн.
Поступления единого налога увеличились на 22,8% г/г до 16,1 млрд грн.
Правительством согласно бюджетному законодательству, обеспечены по состоянию на 1 июля 2019 года перечисления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 136,07 млрд грн, что составляет 96,6% от предусмотренных росписью ассигнований на январь-июнь 2019 года.
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