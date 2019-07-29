Сколько получил госбюджет от размещения облигаций: озвучен портфель иностранных инвесторов

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Размер привлеченных средств на финансирование государственного бюджета Украины от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам января-июля 2019 года составил 255,3 млрд грн, тогда как за первые шесть месяцев – 185,6 млрд грн.
Об этом сегодня информирует пресс-служба Министерства финансов, пишет Сегодня.
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“Привлечено 255,3 млрд грн: номинированы в гривне ОВГЗ на сумму 164,1 млрд грн, номинированы в иностранной валюте на сумму 3,2 млрд долларов и 0,2 млрд евро”, – сказано в сообщении.
При этом, по данным Минфина, значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.
“Этому способствовали макроэкономическая стабильность, взвешенная фискальная и монетарная политика и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream”, – добавили в пресс-службе.
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