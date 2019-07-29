0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 271 0

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

В Минфине отмечают, что по прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн за номинированным в гривне ОВГЗ, а остальное – выплаты в иностранной валюте).

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Вследствие экономии расходов на обслуживание долга из-за укрепления гривны, а также из-за задержек главными распорядителями с подготовкой и утверждением документов, расходы общего фонда Государственного бюджета были ниже плановых.

Государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-июле этого года составили около 311,5 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга в этот период составляли 248,9 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн.

“Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы”, – пояснили в ведомстве.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.