Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

В Минфине отмечают, что по прогнозным расчетам к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд грн (из которых 71,4 млрд грн за номинированным в гривне ОВГЗ, а остальное – выплаты в иностранной валюте).

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Вследствие экономии расходов на обслуживание долга из-за укрепления гривны, а также из-за задержек главными распорядителями с подготовкой и утверждением документов, расходы общего фонда Государственного бюджета были ниже плановых.

Государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-июле этого года составили около 311,5 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга в этот период составляли 248,9 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн.

“Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы”, – пояснили в ведомстве.