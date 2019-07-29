Бюджет недополучил 2,8 миллиарда гривен из-за льготы на солнечные батареи и ветряки - Минфин

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Введение налоговой льготы и отмена налога на добавленную стоимость для импортного оборудования, используемого при строительстве солнечных и ветровых электростанций, стоит украинскому бюджету 400 миллионов гривен ежемесячно.
Об этом сообщают в Министерстве финансов.
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Таким образом, за первые 7 месяцев из-за введения этой налоговой льготы бюджет уже недополучил 2,8 миллиарда гривен доходов. Как следствие, это стало одной из причин недовыполнения плана по поступлениям в государственный бюджет на 2019 год.
В частности, план по поступлению НДС импортных товаров от начала 2019 года был выполнен на 88,8%. То есть, бюджет недополучил 11,2% запланированных доходов от НДС или 20,5 миллиарда гривен.
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