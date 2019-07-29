В Хмельницкой области открыли первую в Украине СЭС с отечественными панелями

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В Хмельницкой области открыли первую в Украине солнечную электростанцию, где установлены солнечные панели отечественного производства.
Мощность станции составляет более 14 МВт.
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Станция расположена в Каменец-Подольском районе. На ней установили 37 тысяч 926 украинских солнечных панелей SNRG производства KNESS PV, благодаря которым станция будет генерировать почти 15,6 тысяч МВт/ч экологически чистой электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией около 7,8 тысяч домохозяйств.
Согласно обнародованной информации, заказчиком строительства выступила компания “ENERGY SUN”, проектирование и строительство станции выполнил ООО “Подольский Энергоконсалтинг”, входящее в состав группы компаний KNESS, которая является украинской группой, разрабатывающей технологии и реализующей проекты традиционной и возобновляемой энергетики.
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